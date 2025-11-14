Kripto para borsası COINO'ya kayyum atandı: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformuna kayyum atandı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.

Şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL transfer edildi

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, yapılan incelemeler şirketin mali tablolarında olağanüstü bir artış olduğunu ortaya çıkardı. 2024 yılında platforma 211 milyon TL girişi gerçekleşirken, 2025’te bu rakam 11,9 milyar TL’ye çıktı. Ayrıca şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin transfer edildiği tespit edildi.

769 milyon USDT'lik işlem hacmi

Soruşturmanın odak noktalarından biri olan kripto para hareketlerinde ise yaklaşık 32 milyar TL'ye denk gelen 769 milyon USDT'lik bir işlem hacmi tespit edildi. Bu meblağın 13.9 milyar TL'lik kısmının, herhangi bir platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan para transferlerinin alıcıları da incelendi. Para gönderilen 802 kişiden 645'inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL olduğu, şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282.923.646,54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği, Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edilmiştir.