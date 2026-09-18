Kriptoda servet büyüyor: İşte dikkat çeken rakamlar

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Kripto para piyasasındaki büyüme, dijital varlıklardan elde edilen yüksek servetlerin de artmasına yansıdı. Dünya genelinde en az 1 milyon dolar değerinde kripto varlığa sahip yatırımcıların sayısı 135 bin 694'e yükseldi.

Henley & Partners tarafından yayımlanan Crypto Wealth Report 2026 verilerine göre, kripto servetinin üst basamaklarında da dikkat çekici bir yoğunlaşma bulunuyor. En az 100 milyon dolarlık kripto varlığa sahip yatırımcıların sayısı 290 olurken, milyarderlerin sayısı 23 olarak hesaplandı.

92 bin 272 Bitcoin milyoneri

Kripto milyonerleri içerisinde Bitcoin sahipleri önemli bir ağırlığa sahip. Rapora göre en az 1 milyon dolarlık kripto varlığa sahip 135 bin 694 kişinin 92 bin 272'si Bitcoin milyoneri. Böylece Bitcoin yatırımcıları, toplam kripto milyonerlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Bu tablo, Bitcoin'in yüksek servet grubunda kripto varlıklar arasında önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

100 milyon doların üzerinde serveti olan 290 kişi

Kripto varlıklarının toplam değeri 100 milyon doların üzerinde bulunan yatırımcıların sayısı 290 olarak belirlendi. Servet basamağının en üstünde ise 23 kripto milyarderi bulunuyor. Bu kişilerin dokuzunun servetinin Bitcoin yatırımlarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kripto piyasasının toplam değeri 2,6 trilyon dolar

Yüksek servet sahiplerindeki artış, kripto piyasasının toplam büyüklüğüyle birlikte değerlendiriliyor. 31 Ağustos 2026 itibarıyla küresel kripto para piyasasının toplam değeri 2,6 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise yaklaşık 1,6 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Bitcoin servet birikiminde öne çıkıyor

Rapordaki veriler, kripto piyasasındaki servetin önemli bölümünün Bitcoin çevresinde toplandığını ortaya koyuyor. Bitcoin milyoneri sayısının 92 bin 272'ye ulaşması, dijital varlıklar içerisinde yüksek servet sahiplerinin tercihinde Bitcoin'in ağırlığını gösteren temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kripto serveti yatırım tercihlerini de etkiliyor

Raporda, dijital varlıklarda biriken yüksek miktardaki servetin yalnızca kripto piyasasını değil, varlık yönetimi ve finansal hizmetler alanını da etkilediği belirtiliyor. Kripto servetinin büyümesiyle birlikte yüksek varlığa sahip yatırımcıların yatırım ve ikamet tercihleri de kripto ekonomisinin etkilediği alanlar arasında gösteriliyor.