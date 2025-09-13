  1. Ekonomim
  3. Kritik dava öncesi İmamoğlu'ndan mitinge çağrı: Milletçe Tandoğan'da buluşuyoruz
CHP’nin yarın Ankara’da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem imamoğlu, "Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz" dedi. 

Silivri’deki Marmara Cezaevin’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin, "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!'' sloganıyla  yarın Ankara Tandoğan'da düzenleyeceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz. Milletçe 14 Eylül 17.00’de Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz."

