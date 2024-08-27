Kritik seviyeye yaklaştı! İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı paylaştı

27 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde geçen yaz aylarına gelmemizle birlikte baraj doluluk oranlarında azalma sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Kasım ayından Haziran ayına dek olumlu yönde seyretti ancak havaların ısınması sebebiyle Haziran ayından itibaren baraj seviyelerinde azalma eğilimi sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son açıklamasını 27 Ağustos 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için sevindirici nitelikte. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İstanbul güncel baraj doluluk oranı

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 47.94 seviyesine geldi.

27 Ağustos 2024 istanbul baraj doluluk oranları

27 Ağustos 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 47.94 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %15

Büyükçekmece: %47

Darlık: %52

Elmalı: %57

Istrancalar: %26

Kazandere: %14

Pabuçdere: %27

Sazlıdere: %51

Terkos: %62

Ömerli: %47