Kron Teknoloji YKB Lütfi Yenel'in acı günü

Kron Teknolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunu olan Ömer Yenel, kariyeri boyunca Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Mühendisler Birliği Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

Ömer Yenel'in cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.