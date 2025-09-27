  1. Ekonomim
Kubbe yazıları tahrip edilmişti! Selimiye Camisi restorasyonu durduruldu

Edirne İdare Mahkemesi, tarihi Selimiye Camisi'nin kubbesinde planlanan restorasyon çalışmaları için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin restorasyon sürecinde, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler büyük tepki topladı.

Selimiye Camisi’nin ana kubbe restorasyonu durduruldu

Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, Selimiye Camisi’nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme proje belgelerini istedi

Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.

