Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: Aleyna Kalaycıoğlu hakkında karar

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz 19 Mart gecesi meydana gelen ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada ara kararını açıklayan heyet, tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu’nun ev hapsinin kaldırılıp yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet duruşmayı 13 Temmuz’a erteledi.

Neler olmuştu?

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda iddialara göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve bu süreçte arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım talep etti. Canbay, Kundakçı ve arkadaşları, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giderek araç içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.