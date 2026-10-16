Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar: Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti

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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın 19 Mart 2026 tarihinde İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ne oldu?

Olay, 19 Mart 2026'da İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, ortak arkadaşları olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan kendisine yardımcı olmasını istedi.

Kundakçı, Canbay ve beraberindekilerle birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araçta beklediği sırada olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 sanık hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın 6 Ekim'de görülen duruşması öncesinde açıklanan esas hakkındaki mütalaada ise savcılık, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, sanığın tahliyesini de istedi.

Mahkeme, 7 Ekim'deki duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 16 Ekim'e ertelemişti. Bugün açıklanan kararla Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırılırken Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti.