Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: İzzet Yıldızhan gözaltına alındı

Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetiyle şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında dün sekiz isim gözaltına alınmıştı.

İstanbul Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltı sayısı artıyor.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, buraya yaklaşan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

TV100'ün aktardığına göre devam eden soruşturma kapsamında bugün armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi de gözaltında

Soruşturma kapsamında dün de silahla ateş ettiği belirlenen 28 yaşındaki Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu ile M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46) gözaltına alınmıştı.

