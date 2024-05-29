Küçükçekmece Beşyol'da metrobüste yangın çıktı: Seferlerde aksama yaşandı

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Çevredeki insanlar panik olurken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın kameralarla da görüntülenirken, seferlerde ise aksama meydana geldi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.