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Küçükçekmece Beşyol'da metrobüste yangın çıktı: Seferlerde aksama yaşandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir metrobüs alev aldı. Ekipler yangına müdahale ederken seferlerde aksama yaşanıyor.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece Beşyol'da metrobüste yangın çıktı: Seferlerde aksama yaşandı
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Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Çevredeki insanlar panik olurken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

Yangın kameralarla da görüntülenirken, seferlerde ise aksama meydana geldi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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