Küçükçekmece’de 10 katlı bina riskli yapı çıktı, vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de sitede bulunan 10 katlı bina, riskli yapı olduğu tespit edildi. Belediye ekiplerince bina mühürlenirken vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, 6 Şubat Cuma günü İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sitede bulunan 10 katlı binanın ekiplerin incelemeleri sonunda riskli yapı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bina Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar belediye ekiplerince otellere yerleştirildi.

Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

