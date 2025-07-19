Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 15 Temmuz'da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Burak Ö. (24) , Mehmet T. (26) ve Mahsum P. (25), cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Zanlılar uzun namlulu silahlarla yakalanmıştı

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken 2 kişi yaralanmıştı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada uzun namlulu silahlarla yakalanmıştı. Zanlılardan Burak Ö'nün 11, Mehmet T'nin 1, Mahsum P'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

Suçlarını itiraf ettiler

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler Burak Ö. (24), Mehmet T.(26), Mahsun P.(25) poliste verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf ederek saldırı olayını gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Polis soruşturmasında şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenilirken, saldırıya uğrayan tarafından polise verdiği ifadelerinde "Kimseyle bir problemiz yoktu." dedikleri öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Özel Harekat polisleri tarafından alınan güvenlik önlemleriyle Küçükçekmece Adliyesine sevk edildiler.