Küçükçekmece'de 4 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir bina, saat 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü. binanın enkazında kalanlar olduğu bildiriliyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."