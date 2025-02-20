Küçükçekmece'de 40 dairelik bina boşaltıldı! Çatlama sesi alarma geçirdi

Küçükçekmece'de binadan çatlama sesi geldi, vatandaşlar tahliye edildi. İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin içinde oluşan çatlak sonucu paniğe kapılan vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye, ve polis ekipleri inceleme sonrası 40 dairelik binayı boşalttı.

Çatlama duyuldu

Olay, gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairenin mutfak bölümünde çatlama meydana geldi.

Apartman sakinleri ihbarda etti, ekipler alarma geçti

Paniğe kapılan daire sakinleri komşularına haber verdi. Bunun üzerine komşuları 112 Acil servisine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelemenin ardından 40 dairelik binayı tahliye etti. Polis ekipleri sokağa şeritle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Binada yaşayanlar otellere yerleştirildi

Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları akraba ve yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

Küçükçekmece Kaymakamı: Karot sonucu için tedbiren boşalttık

Vatandaşlarla bir araya gelen Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, olay yerinde açıklamalarda bulundu. Anteplioğlu, "İlçemizde Saat 23.30 gibi böyle bir ihbar geldi. Tedbiren arkadaşlar AFAD, UMKE, belediye ekipleri gelerek binada inceleme yaptılar. Daha önce binamızdan bir karot alınmış, karot sonucunu beklemek için tedbiren boşalttık. Artık teknik rapor sonrasında ne yapılacaksa, ona göre karar verilecektir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. 40 tane daire var, artık teknik rapor sonucuna göre bakılacak" dedi.

Olayla ilgili konuşan bina sakinlerinden Mevlüt Baykara, "Saat 23.00 civarında bir işitme oldu, komşum beni aradı, deprem oluyor dedi. Ev 50 yaşında bir evdir. Ondan sonra panik başladı, polisler geldi. Herkesi boşalttı. Herkes akrabalarına gidiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan binadan bir hafta önce karot örneği alındığı öğrenildi.