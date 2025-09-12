Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 kişi öldü

  1. Ekonomim
Küçükçekmece’de 5 katlı binada çıkan yangında 63 yaşındaki Mustafa Gürhan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; dumandan etkilenenler ve evcil hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 katlı binada çıkan yangında 63 yaşındaki Mustafa Gürhan yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak, müdahalede bulundu.

“Alevler kapıdan çıktı, insanlar kaçamadı”

Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

