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Küçükçekmece'de binanın çatısına yıldırım düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de binanın çatısına yıldırım düştü! Çok sayıda ekip bölgede
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İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Saat 14.00 sıralarında 13 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan kopan parçalar, aşağıda park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı

Parçalardan biri de yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar’ın koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

1 kişi kolundan yaralandı

Ali Güntulu, "Bir tane çocuk kolundan yaralandı. Muhtemelen üzerine tuğla düştü. Yıldırım çarpması sonucunda binadan parçalar döküldü. Arabaların bazıları perte çıktı. Yaralanan çocuğu ambulans geldi, götürdü. Binada tam köşeye yıldırım düştü. Şu an ekipler geldi, müdahale ediyorlar" dedi.

Bazı araçlar hasar ördü

Necmeddin Kurt, "Yıldırım binanın köşesine düştü. Buraları aydınlattı. Çatıdan parçalar, tuğlalar düştü. 5-6 araç hasar gördü. 1 çocuk kolundan yaralanmış. Parça düşünce kafasına gelmemesi için kolunu kullanmış. Ambulans geldi, onu götürdü. Ben balkondaydım. Elektrikler kesildi. Aniden oldu, buralar hep aydınlandı" ifadelerini kullandı.

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