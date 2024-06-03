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Küçükçekmece'de 'Çöken bina' faciasında 4 şüpheli adliyede

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de 'Çöken bina' faciasında 4 şüpheli adliyede
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Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

4 şüpheli adli makamlara sevk edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan gözaltına alınan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın girişinde bulunan restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın Ö.A.D. ile birlikte toplam 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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