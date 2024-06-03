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Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi hakkında tutuklama talebi

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden bina sahibi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi hakkında tutuklama talebi
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Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Binanın sahibi hakkında tutuklama kararı

Mahkemeye sevk edilen 4 zanlıdan binanın sahibi H.M.G'nin tutuklanmasına karar verildi.

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