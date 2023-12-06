Küçükçekmece'de sahte ilaç operasyonu
İstanbul Küçükçekmece’de sahte ilaç üretimi yapılan iş yerine yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel ve çikolata üretimi yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi B.I. ve çalışan S.I'yı gözaltına aldı.
İş yerinde çok sayıda sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel, çikolata ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Ham maddenin yurt içine girişi yasak madde olduğu ve Kolombiya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlendi.