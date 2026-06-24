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Küçükçekmece'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece'de düzenlenecek etkinlik dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
AA
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Küçükçekmece'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek aşure matem merasimi programı dolayısıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, saat 06.00'dan program bitimine kadar, Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi'ne çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi ile Başaran kesişimi, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısımları ve Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna Caddeleri ile Maslak Çeşme Caddesi'ni takiben Hakan Caddesi'nin devamına bağlı ara sokaklar kullanılabilecek.

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