Küçükçekmece'deki İETT kazasında 3 can kaybı: Kaza anı kamerada

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İstanbul Sefaköy'de D-100 Karayolu'nun Avcılar yönünde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanmıştı.

3 kişi hayatını kaybetti

İETT şoförü kaza sonrası yolcuları tahliye derken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı 3 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobildeki yolcu Gökhan Gaş (35), Nazlı Cesur (28) ve otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönecek.

Kaza anı kamerada

Feci kazanın yaşandığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Hızla gelen otomobilin, durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor.

İETT'den açıklama

Kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"5 Ağustos 2026 tarihinde (bugün) Küçükçekmece İlçesi E-5 Karayolu Nikâh Sarayı durağı mevkiinde, İETT otobüsüne bir sivil aracın arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir.

Olay yerine İETT, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Emniyet Birimlerince derhal intikal edilmiş ve yaralılar 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir.

Ancak kazada, sivil araç içerisinde bulunan 3 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Kaza sebebiyle; Kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."