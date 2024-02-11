Bakan Tunç açıkladı: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tunç, sosyal medya hesabından dün AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.



Bakan Tunç, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etttiğini duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

* Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.