  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı: Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
Takip Et

Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı: Buket Özgünlü hakkında karar çıktı

Şanlıurfa'daki barınaktan kuduz 29 köpeği alıp Ankara’ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Hayata Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı: Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
Takip Et

“Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” ve “sahipli hayvana işkence” suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın dün görülen ilk duruşmasına Hayata Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın yanı sıra, tutuksuz sanık dernek çalışanı Muhammed Savaş Demir de katıldı.

Boyacı savunmasında, sorumlu veteriner hekime “Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?” diye sorduğunu belirtirken “Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak icazet almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım” dedi.

Savcının hayvanları neden yakındaki bir kliğine götürmediğine yönelik soruya Boyacı, “Güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. Tedavilerinin yapılması için Ankara’ya getirdim” yanıtını verdi.

Duruşma 5 Kasım’a erteledi.

Benzin, motorin ve LPG’ye zam geldi! İşte güncel fiyatlarBenzin, motorin ve LPG’ye zam geldi! İşte güncel fiyatlarEkonomi

 

Bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım yardımı: İşte güncellenecek ödemelerBedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım yardımı: İşte güncellenecek ödemelerEkonomi

 

Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecekMeteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecekGündem

 