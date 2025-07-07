  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Küfürlü rakı bardağı! Vali Gül: Restoran hakkında inceleme başlatıldı
Takip Et

Küfürlü rakı bardağı! Vali Gül: Restoran hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kuzguncuk’taki bir restoranda kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler içeren servis malzemesi kullanıldığı iddiaları üzerine ilgili iş yeri hakkında çok yönlü denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küfürlü rakı bardağı! Vali Gül: Restoran hakkında inceleme başlatıldı
Takip Et

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır. Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir. Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."

Trump ve Netanyahu ateşkesi görüşecekTrump ve Netanyahu ateşkesi görüşecekDünya

 

Özel: Yeni faza geçtiler, bizim de yeni faza geçmemiz lazımÖzel: Yeni faza geçtiler, bizim de yeni faza geçmemiz lazımGündem

 

Gündem
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 4'ü aktif görevde 25 şüpheli gözaltında
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 4'ü aktif görevde 25 şüpheli gözaltında
Hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı
Hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı
Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın cenaze programı belli oldu
Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın cenaze programı belli oldu
Yolsuzluk soruşturması | Karalar ve Tutdere dahil 13 şüpheli adliyede
Yolsuzluk soruşturması | Karalar ve Tutdere dahil 13 şüpheli adliyede
Dışişleri'nden Fransa'ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz
Dışişleri'nden Fransa'ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir istifa etti
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir istifa etti