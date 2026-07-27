Kulis: 200'e yakın CHP'li belediye başkanı YENİ Parti'ye geçmek istiyor

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye ilişkin yeni bir kulis bilgisi gündeme geldi. CHP'li yaklaşık 200 belediye başkanı YENİ Parti'ye geçmek için parti yönetimine talepte bulundu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre YENİ Parti yönetiminin yerel yönetimlerde yaşanabilecek olası krizleri önlemek amacıyla belediye başkanlarının geçişleri konusunda kademeli bir model üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün başkanlığında oluşturulan heyet, belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin durumunu da tek tek değerlendiriyor.

Parti kaynaklarının, belediye meclislerindeki çoğunluk dengelerini bozacak ya da muhalefet blokunda yeni krizlere yol açabilecek geçişlere sıcak bakmadığı, bu nedenle başvuruların belirli bir plan çerçevesinde değerlendirileceği öne sürülüyor.

Öte yandan, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran 91 milletvekilinin sayısının da artması bekleniyor.

Parti kurmayları kısa süre içinde milletvekili sayısının 100'e ulaşabileceğini belirtiyor. Kaynaklar, ilk belediye başkanı katılımlarının 27 Temmuz haftasında kamuoyuna duyurulmasının planlandığını aktardı.