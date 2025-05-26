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Kulis: 3 Haziran sonrasında 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak

Kabine'de 8 bakanın değişeceği,  2 yeni bakanlığın kurulacağı iddia edildi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat,  değişiklik için bayram sonrasını işaret etti.

Haber Merkezi
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Kulis: 3 Haziran sonrasında 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak
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TGRT'de konuşan kamuoyu araştırmacısı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini, iki yeni bakanlık kurulacağını öne sürdü.

AK Parti'nin şubat ayında yaptığı ve yönetim kadrolarının önemli oranda değiştiği büyük kongresinden sonra Kabine değişikliğiyle ilgili iddialar gündeme gelmiş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yönde bir adım atmamıştı. Kabine değişikliğinin 3 Haziran sonrasında yapılabileceği iddia edildi. 

TGRT'de konuşan kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını iddia etti. Değişiklik için bayram sonrasını işaret eden Kulat, "1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek Kabine 18'e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak. Bunlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor" diye konuştu.

Kulat, Murat Kurum, Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz'ın yerini koruyacağını ileri sürdü.

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