Kulis: AK Parti 23. yaş günü töreninde sürpriz transferler açıklayacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 14 Ağustos’ta 23’üncü yaşına girecek olan AK Parti, ihtişamlı bir tören hazırlıyor. Parti genel merkezinde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinlik için 1.500’e yakın kişi davet edildi.

Davetliler arasında AK Parti kurucuları, eski ve yeni kabine üyeleri, MKYK üyeleri, milletvekilleri, sanat ve spor camiası, iş insanları yer alacak. ‘Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti” temasıyla kutlanacak yeni yaşta katılımcıları bazı sürprizler de bekliyor.

Partiye sürpriz katılımlar: Rozetlerini Erdoğan takacak

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir kulislerde konuşulan bazı belediye başkanları ve milletvekillerine rozet takacağı partiye katılmalarını sağlanacağı belirtiliyor. Katılacak isimlerin seçimlere DEVA, Saadet, Gelecek ve İYİ Parti çatısı altında girdiği konuşuluyor. Partiye katılımlara kuruluş yıl dönümünde izin verilmesi hâlinde sonraki günler peyderpey birçok siyasetçinin AK Parti’ye geçeceği kulislerde dile getiriliyor.

Bunun yanı sıra programda; çeşitli sanatçıların mini konser vereceği, yeni yaşa özel bestelenen şarkının sunumunun yapılacağı “Nereden nereye” teması altında dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video gösterimi, bazı genel başkan yardımcılarının hitabı gibi bölümlerin yer alması planlanıyor.

Gazze unutulmadı

Kutlamalar sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak, diğer 80 ilde de gerçekleştirilecek. İl başkanlıkları öncülüğünde şehirlerin milletvekillerinin katılımıyla kutlama programları düzenlenecek. Etkinlikte Gazze de unutulmayacak. Filistin’de yaşanan insanlık dramı katılımcılara hatırlatılacak. Sahnede Gazze için ayrı bir parantez açılacak.