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Kulis: AK Parti, anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak adına Meclis'teki bazı vekillerle görüşüyor

AK Parti’nin, Meclis’te anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak amacıyla bazı küçük partilerin milletvekilleriyle birebir görüşmeler yürüteceği öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Kulis: AK Parti, anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak adına Meclis'teki bazı vekillerle görüşüyor
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Meclis’in 15 Temmuz anmalarının ardından tatile girmesi beklenirken, yeni yasama döneminin en çok konuşulacak gündemlerinden biri yeni anayasa çalışmaları olacak.

AK Parti’nin yaz boyunca bu çalışmalar için hazırlık yapacağı; anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısına ulaşmak amacıyla bazı partilerin vekilleriyle birebir görüşmeler gerçekleştireceği konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre görüşmelerde komisyon üyeliği, bakan yardımcılığı ve yeniden adaylık gibi vaatlerin öne çıktığı belirtiliyor. Temasların özellikle Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah partilerinden gelen vekillere odaklandığı, bağımsız milletvekillerinin de listede olduğu ifade ediliyor.

AK Parti’ye yakın isimlerin bu görüşmeleri doğrudan değil, aracı siyasetçiler ve eski vekiller üzerinden yürüttüğü kulislerde konuşuluyor. Sürecin yaz boyunca “sessizce” devam edeceği, bazı geçişlerin ise sonbaharda netleşeceği belirtiliyor.

Refarandumsuz anayasa değişikliği için 400 vekile ihtiyaç var

Cumhur İttifakı’na dahil siyasi AK Parti, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin toplam vekil sayısı 325 ediyor. Referandumsuz anayasa değişikliği için 400 vekile ulaşması için Cumhur İttifakı’na 75 vekilin desteği gerekiyor. DEM Parti’nin desteği dahil olduğunda ise 19 vekilin desteğine ihtiyaç kalıyor.

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