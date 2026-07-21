Kulis: AK Parti geri adım attı, çerçeve yasa tatil öncesi Meclis'e geliyor

TBMM kulislerinde çerçeve yasa teklifinin ekim ayına bırakılacağı konuşulurken, AK Parti'nin bu değerlendirmeden geri adım attığı öne sürüldü. Teklifin yaz tatili öncesinde Genel Kurul gündemine alınması için Meclis çalışma takviminin uzatılabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, TBMM'nin 23 Temmuz'da yaz tatiline girmesi beklenirken, çözüm sürecinin önemli başlıklarından biri olarak değerlendirilen çerçeve yasa teklifine ilişkin son gelişmeler Meclis takvimini değiştirdi.

AK Parti yönetimi, teknik hazırlıkların tamamlanması ve siyasi partilerle yürütülen temasların olgunlaştırılması amacıyla düzenlemeyi yeni yasama yılına bırakmayı değerlendirirken, MHP ile DEM Parti'nin ertelemeye karşı çıkmasının ardından bu görüşünden geri adım attı.

Cumhur İttifakı'nın teklifi TBMM tatile girmeden Genel Kurul gündemine getirmeye hazırlandığı, bu nedenle Meclis çalışmalarının uzatılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor.

Kulislere göre çerçeve yasa kabul edilse bile düzenlemenin uygulanması doğrudan başlamayacak.

Uygulamanın, MİT ve TSK'nın sahadaki duruma ilişkin tespitleri ile Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "PKK'nın feshedildiği ve silahların bırakıldığı" yönündeki değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Taslakta Abdullah Öcalan ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan örgüt yöneticilerine yönelik özel bir düzenleme yer almayacağı, Türkiye'ye dönmek isteyen ve herhangi bir terör suçuna karışmamış örgüt üyeleri için ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının planlandığı belirtiliyor.

Öte yandan İYİ Parti'nin de çerçeve yasa teklifine ilişkin tutumunu belirlemek üzere milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacağı ifade ediliyor.