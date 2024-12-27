Kulis: AK Parti milletvekillerinin telefonları kilitlendi, asgari ücret rakamına onlar da şaşkın

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kulislerinin ana gündem maddesi asgari ücrete yapılan zam oldu. İddiaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın salı akşamı rakamı açıklamasından itibaren AK Partililerin telefonları kilitlendi. Rakama tepki gösteren vatandaşlar milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına, makam telefonlarına ve cep telefonlarına mesaj gönderdi.

"Rakama biz de çok şaşırdık"

Kulislerde vekillerin şu değerlendirmeyi yaptığı konuşuluyor:

"Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi. Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi. Seçim bölgelerimizden vatandaşlardan gelen tepkiler de gündeme getirildi. Hem rakama tepki gösteriyorlar hem de asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı."

"12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım"

AK Partililerin en düşük emekli aylığında da maaşına da beklentilerin altındabir artış yapılması durumunda seçim bölgelerinde daha da zor durumda kalacaklarından endişe ettiği konuşuluyor.

Parti kurmayları ve milletvekillerinin “Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım. Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz. Ekonomi yönetimi elbette kendi programını uygulayacak. Biz de bunun başarılı olmasını istiyoruz ama dar ve sabit gelirlilerle ilgili sıkıntıların giderilmesi lazım” değerlendirmesini yaptığı öne sürülüyor.