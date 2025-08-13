Kulis: AK Parti seçmeni, komisyondan rahatsız; geri dönüş yolları aranıyor
Kulislere yansıyan bilgilere göre; Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyondan AK Parti seçmeni rahatsız ve parti kurmayları "bu yoldan nasıl dönüleceği" konusunda tartışıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden yeni süreç kapsamında Meclis'te kurulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" nun dün üçüncü toplantısı yapıldı.
Komisyonun AK Partili üyeleri toplantı öncesinde bir görüşme yaptı.
Cumhuriyet'in haberine göre; AK Parti kaynakları, komisyona “seçmenin tepkili olduğundan” endişeleniyor. Kurmaylar, kulislerde “Bu yoldan nasıl döneriz?” ifadesini dillendiriyor.
"Toplumsal destek neredeyse sıfır"
AK Parti kaynakları, “Açılım sürecine toplumsal destek neredeyse sıfır. Halkı ikna edemiyoruz. Sosyal medyada ilgili paylaşımlara küfür yağıyor” değerlendirmesinde bulundu.