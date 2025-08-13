  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kulis: AK Parti seçmeni, komisyondan rahatsız; geri dönüş yolları aranıyor
Takip Et

Kulis: AK Parti seçmeni, komisyondan rahatsız; geri dönüş yolları aranıyor

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyondan AK Parti seçmeni rahatsız ve parti kurmayları "bu yoldan nasıl dönüleceği" konusunda tartışıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kulis: AK Parti seçmeni, komisyondan rahatsız; geri dönüş yolları aranıyor
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden yeni süreç kapsamında Meclis'te kurulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" nun dün üçüncü toplantısı yapıldı. 

Komisyonun AK Partili üyeleri toplantı öncesinde bir görüşme yaptı. 

Cumhuriyet'in haberine göre; AK Parti kaynakları, komisyona “seçmenin tepkili olduğundan” endişeleniyor. Kurmaylar, kulislerde “Bu yoldan nasıl döneriz?” ifadesini dillendiriyor.

"Toplumsal destek neredeyse sıfır"

AK Parti kaynakları, “Açılım sürecine toplumsal destek neredeyse sıfır. Halkı ikna edemiyoruz. Sosyal medyada ilgili paylaşımlara küfür yağıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevinden avukat izlenimleri: İmamoğlu çok zayıfladı ama morali yerinde, Fatih Altaylı uyum sağlamış, Osman Kavala sürekli çalışıyorCezaevinden avukat izlenimleri: İmamoğlu çok zayıfladı ama morali yerinde, Fatih Altaylı uyum sağlamış, Osman Kavala sürekli çalışıyorGündem
Dervişoğlu: TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin geleceğini karartıyorsunuzDervişoğlu: TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin geleceğini karartıyorsunuzGündem
Gündem
CHP'den Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin açıklama: Sıkıntılı bir durum var
CHP'den Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin açıklama: Sıkıntılı bir durum var
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkar
İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkar
Türkiye’de yaşayan Rus sayısı 2023’ten 2025’e yarı yarıya azaldı
Türkiye’de yaşayan Rus sayısı 2023’ten 2025’e yarı yarıya azaldı
AFAD duyurdu: Balıkesir'deki depremin ardından bin 235 artçı sarsıntı yaşandı
AFAD duyurdu: Balıkesir'deki depremin ardından bin 235 artçı sarsıntı yaşandı
Kırmızı bültenle aranan şahıs Mersin'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan şahıs Mersin'de yakalandı