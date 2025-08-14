  1. Ekonomim
Kulis: AK Parti'de büyük transfer' iddiası: 'Özlem Çerçioğlu kadar konuşulacak'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kadar önemli bir ismin daha AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Aydın'ın üç ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Korkusuz yazarı Can Coşkun, "Çerçioğlu aday olamayacaktı" başlıklı yazısında çarpıcı bir kulis bilgisine yer verdi.

Coşkun, "Büyük iddia şöyle: Özlem Çerçioğlu kadar konuşulacak en az bir katılım daha var" diye yazdı.

