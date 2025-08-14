Kulis: AK Parti'de büyük transfer' iddiası: 'Özlem Çerçioğlu kadar konuşulacak'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Aydın'ın üç ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Korkusuz yazarı Can Coşkun, "Çerçioğlu aday olamayacaktı" başlıklı yazısında çarpıcı bir kulis bilgisine yer verdi.

Coşkun, "Büyük iddia şöyle: Özlem Çerçioğlu kadar konuşulacak en az bir katılım daha var" diye yazdı.