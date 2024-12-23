Kulis: AK Parti’de hesaplar değişti, kongreler öne alınıyor
AK Parti'nin mart ayına kadar il kongrelerini tamamlamayı hedeflediği sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda hızlandığı iddia ediliyor. Nisan ayında yapılması planlanan AK Parti 8. Büyük Kongresi’nin şubat ayına çekildiği belirtiliyor.
AK Parti'nin 2025 bütçe görüşmelerinin ardından gözler, parti içindeki Kabine değişikliği, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliklerinde yaşanacak büyük değişimlere çevrildi. İl kongrelerinin, 18-19 Şubat tarihlerinde İstanbul'daki kongre ile sona ermesi planlanıyor.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti 8. Büyük Kongresi’nin de Erdoğan'ın talimatıyla şubat ayına çekildiği konuşuluyor.