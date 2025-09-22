Kulis | AK Parti'de il başkanı istifaları devam edecek: Beş adımlık süreç sonunda nihai kararı Erdoğan verecek

AK Parti'de geçtiğimiz hafta üç gün içinde Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları istifa etti.

İktidar partisinden yapılan açıklamada istifalara ilişkin olarak "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" denildi.

AK Parti'den peş peşe gelen istifa haberleri siyaset kulislerini hareketlendirirken, Sabah gazetesinde yer alan haberde il başkanları düzeyinde başlayan değişimin, "yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artıracak kapsamlı bir çalışma"nın parçası olduğu belirtildi.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre bu çalışmanın ilk somut adımı, il başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bayrak değişimleri olacak. Sürecin ilk etabında Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elâzığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidilmesi için start verildi.

Beş aşamalı çalışma

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarını belirlemek için detaylı ve katmanlı bir yöntem üzerinde çalışıyor. İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasında temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerine yakın mercek ve genel merkez istişare olmak üzere beş aşamalı model izlenecek.

İlk adım, söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimin il başkanı olabileceğine dair ilk işaret alınmış olacak.

Nihai kararı Erdoğan verecek

Bu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülâkata girecek. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Kulislerde, ekim ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.