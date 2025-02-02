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Kulis: AK Parti'nin konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı: İkinci tur kaçınılmaz

CHP, erken seçimin 2025 yılında gerçekleştirilmesi yönünde çağrı yaparken, AKP cephesinde erken seçimle ilgili belirlenen tarih gündeme geldi. AK Parti kulislerinde ise seçimlerin kesinlikle ikinci tura kalacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Haber Merkezi
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Kulis: AK Parti'nin konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı: İkinci tur kaçınılmaz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde elde edilen zaferin ardından erken seçim taleplerini sıkça dile getirdi. Özel, meydanlarda “Geçim sıkıntısı varsa, seçim zamanı gelmiştir” sloganıyla seslendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında arka arkaya açılan soruşturmalar sonrasında, CHP erken seçim talebini daha da yoğunlaştırdı.

CHP, bu sene seçim istiyor

Son aylarda yaşanan tüm gelişmeler karşısında erken seçim çağrısını büyütme kararı alan CHP, bu yıl içinde bir seçim istiyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte yurttaşlara hitap ettiği konuşmasında “Bizi engelleyemezler, sandık gelecek, bu iktidar gidecek” dedi.

En erken 2027 yılı

Sık sık erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de en son, “2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız” değerlendirmesi yaptı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP’nin erken seçim çağrıları devam ederken, AK Parti iktidarının seçim için konuştuğu tarih kulislerden sızdı. AK Parti’de erken seçim için, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda 2027 yılında yapılır. Yapılacak seçim de her halükarda ikinci tura kalır” denildiği öğrenildi.

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