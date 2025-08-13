İddia: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanırken Çerçioğlu herhangi bir açıklama yapmadı. İddialarla ilgili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sözcü TV'ye konuştu.

İddiaları doğrulayan Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılması beklenirken rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı iddiayı yalanladı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar söz konusu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. "Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" diyen Uçar, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın 13 belediye meclis üyesi ile perşembe günü AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

Uçar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son 1 haftadır sık sık kamuoyuna yansıyan, 'Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu parti mi değiştiriyor, AK Parti'ye mi geçiyor söylentisi' gerçeği yansıtmıyor. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz. AK Parti teşkilatımıza vede kıymetli vatandaşlarımıza yanlış bilgi kirliliği olmaması için kesin olarak böyle bir gündemimiz olmadığını söyleyebiliriz. AK Parti'mizin kuruluşunun 24. yıl dönümünde siyasi partilerden katılımlar perşembe günü olacaktır; AK Parti'mize çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri katılımlar olacaktır. Bu katılımlar için de Aydın ilimizden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 13 meclis üyesi katılacaktır. Lakin bu katılımlar içinde Özlem Çerçioğlu yok. Unutmayın ki siyasi parti yetkililerimizden resmi bir açıklama yapılmadan böyle söylentilere, yalan haberlere, fısıltılara, küçük düşürücü iftiralara inanmayınız."