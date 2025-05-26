Bahçeli aylar sonra ilk kez kamuoyu önünde konuşma yapacak

Partisinin grup toplantısı olduğu gün 4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüntü vermesinin ardından bu kez konuşma da yapacak.

Bahçeli aylar sonra ilk kez 4 Nisan'da Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezarını ziyaret etmiş ve MHP Genel Merkezi mesaisine başlamıştı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, yarın (27 Mayıs) Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katılacak.

Saat 14:30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin de konuşma yapacağı bildirildi.

Bahçeli, en son 28 Ocak 2025’te partisinin grup toplantısında konuşmuştu.