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Bahçeli aylar sonra ilk kez kamuoyu önünde konuşma yapacak

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yarın (27 Mayıs Salı) Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında konuşacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bahçeli aylar sonra ilk kez kamuoyu önünde konuşma yapacak
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Partisinin grup toplantısı olduğu gün 4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüntü vermesinin ardından bu kez konuşma da yapacak.

Bahçeli aylar sonra ilk kez 4 Nisan'da Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezarını ziyaret etmiş ve MHP Genel Merkezi mesaisine başlamıştı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, yarın (27 Mayıs) Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katılacak.

Saat 14:30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin de konuşma yapacağı bildirildi.

Bahçeli, en son 28 Ocak 2025’te partisinin grup toplantısında konuşmuştu.

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