Kulis: Barış Boyun Türkiye'ye iade edilmeyecek

İtalya'da 22 Mayıs'ta yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun’un Avrupa'daki suçları nedeniyle Türkiye'ye iade edilmeyeceği açıklandı. Boyun'un, organize suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasadışı göç gibi suçlardan Türkiye'de 56 ayrı suç kaydı bulunuyor. Boyun’un suç örgütüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Avrupa'da işlediği suçlardan dolayı Türkiye'ye iade edilmeyecek

İstanbul’da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan ve 22 Mayıs'ta İtalya'da yakalanan suç ağı elebaşı Barış Boyun Türkiye'ye iade edilmeyecek. Yakalandığı İtalya'da daha önce 2 kez ev hapsine alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Boyun'un Türkiye'de 56 ayrı suç kaydı bulunuyor. Boyun'un Türkiye'ye iade edilmemesinin sebebi olarak ise, Avrupa'da işlediği iddia edilen yasa dışı göç, uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı ile Almanya'da işlenen bir cinayet gösteriliyor. Boyun, bu suçlamalar nedeniyle İtalyan mahkemelerinde yargılanacak.

Ne olmuştu?

İstanbul’da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun, 22 Mayıs'ta İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen operasyonda 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronu' olarak yakalanmıştı.

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına almıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan; 175’i tutuklandı ve 100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer vermişti. İstanbul'da, Sırp çete lideri Jovan Vukotiç’in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinde yer alan Barış Boyun çetesinin üyesi, yaya olarak Gürcistan’a kaçarken yakalanmıştı.

Barış Boyun kimdir?

Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur. Organize suç örgütünün lideridir. İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı. Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

2017 öncesi mafya Bilal Yaman ile beraber hareket eden Barış Boyun, Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün lideri oldu. Savcılık iddianamesine göre örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretidir. Barış Boyun ve ona bağlı çeteler, Balkanlardaki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp cinayetler işlemektedir.