Kulis: Boşanma ve nafaka sistemi değişiyor

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka ve boşanma davalarına ilişkin sürecin uzaması başta olmak üzere aile hukukunda problemli olan tüm alanlar sil baştan gözden geçirilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında AK Parti, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı paket, aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler getirecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’ aile hukuku alanında uluslararası örnekleri inceliyor. Aile hukuku alanındaki eksikliklerin giderilmesi, güncellenmesi, aile mahkemelerindeki yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hazırlıklar bütün tarafların görüşleri alınarak yapılacak. Bu çalışmaların ana gündem maddesini ise boşanma süreçleri ve nafaka sistemi oluşturacak.

Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesi söz konusu olmayacak

Özellikle bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi, uzun süren boşanma davaları sebebiyle kadınların veya çocukların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi, aile mahkemelerinin yargılama usullerinin yenilenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi başlıkla detaylı çalışma yapılıyor. Bu kapsamda mal rejimi yüzünden hâlen 10 yıla bile uzayan çekişmeli boşanma davaları sebebiyle tarafların mağdur olmasını önlemek için, boşanma davasının kısa sürede sonuçlandırılması mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konularının ise ayrı dava olarak görülmesine yönelik hazırlık yapılıyor.

"Boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor"

AK Parti’nin hukukçuları, Avrupa ülkelerinde de bu sistemin olduğunu hatırlatarak, “Birçok ülkede boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor. Bu da boşanma sürecini çok uzatıyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında, hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor” dedi.

Kadın mağdur edilmeyecek: Nafakada süre sınırı olacak mı?

Nafaka konusunda ise kadınların mağdur edilmemesi üzerine bir sistem kurulacak. Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi ölçütler dikkate alınacak. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.