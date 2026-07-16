Kulis: Çerçeve yasa ekim ayına bırakıldı, AK Parti-DEM Parti arasında temaslar sürüyor

TBMM'nin yaz tatiline girmeden önce yoğun yasama gündemini tamamlamaya hazırlanırken, açılım sürecinin hukuki altyapısını oluşturması beklenen çerçeve yasanın bu yasama döneminde görüşülmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Kulislerde, düzenlemenin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına bırakılacağı, AK Parti ile DEM Parti arasında ise bu konuda temasların sürdüğü konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, TBMM, yaz tatiline girmeden önce yoğun bir çalışma takvimine hazırlanırken, Ankara kulislerinde açılım süreci kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasaya ilişkin yeni değerlendirmeler gündeme geldi.

Meclis Genel Kurulu'nun bu hafta ve gelecek hafta boyunca çalışmalarını sürdürerek 23 Temmuz'a kadar gündemindeki yasa tekliflerini tamamlaması planlanıyor.

Ancak kulislerde, uzun süredir hazırlıkları devam eden ve açılım sürecinin hukuki altyapısını oluşturması beklenen çerçeve düzenlemenin mevcut yasama döneminde Genel Kurul gündemine gelmesinin artık beklenmediği konuşuluyor.

Kulis bilgilerine göre AK Parti kurmayları, söz konusu teklifin yeni yasama yılının başlayacağı ekim ayına bırakılmasını büyük ölçüde netleşmiş bir takvim olarak değerlendiriyor.

Öte yandan erteleme ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından AK Parti ile DEM Parti arasında yoğun temasların sürdüğü belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre DEM Parti cephesinde sürecin yavaşladığı ve bazı taahhütlerin geciktiği yönünde değerlendirmeler yapılırken, AK Parti temsilcileri, DEM Parti'ye çerçeve yasanın gündemden çıkarılmadığını, yalnızca TBMM'nin çalışma takvimi nedeniyle yeni yasama yılına bırakıldığını aktarıyor.

Görüşmelerde, teklif hazırlıklarının devam ettiği ve Meclis'in açılmasıyla birlikte öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı mesajının verildiği ifade ediliyor.