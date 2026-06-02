Kulis: CHP'de grup toplantılarına Özgür Özel devam edecek, TBMM Başkanlığı karışmak istemiyor

CHP Genel Merkezi'nin itirazına rağmen Özgür Özel bugün TBMM Grup Toplantısı için kürsüye çıktı.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, aynı kararla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı seçildiği seçimin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığına başvurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Özel tarafından bugün düzenlenmesi planlanan TBMM Grup Toplantısı'na da izin verilmemesi için talepte bulunacağı iddia edilmişti.

Ancak TBMM Başkanlığı Özel'in konuşacağı grup toplantısını gündemine aldı. Özel de partisinin TBMM Grup Toplantısı'na konuşma yaptı.

TBMM Başkanlığı karışmak istemiyor

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, grup toplantılarını bundan sonra bu hafta olduğu gibi her salı Özgür Özel'in sürdürmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu konuya karışmak istemediği ve bundan sonra da bu tutumunu sürdüreceği öğrenildi.

Özel'in grup toplantısı yapmasını engellemek için Kılıçdaroğlu yönetiminin önündeki tek seçenek CHP İç Tüzüğü'nü değiştirmek.

CHP İç Tüzüğü, milletvekilerinin kendi aralarında yaptığı oylama ile değiştirilebiliyor.