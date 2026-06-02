  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kulis: CHP'de grup toplantılarına Özgür Özel devam edecek, TBMM Başkanlığı karışmak istemiyor
Takip Et

Kulis: CHP'de grup toplantılarına Özgür Özel devam edecek, TBMM Başkanlığı karışmak istemiyor

CHP'de grup toplantılarını bugün olduğu gibi bundan sonra da her salı Özgür Özel'in sürdürmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazına rağmen TBMM Başkanlığı bu konuya karışmak istemiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kulis: CHP'de grup toplantılarına Özgür Özel devam edecek, TBMM Başkanlığı karışmak istemiyor
Takip Et

CHP Genel Merkezi'nin itirazına rağmen Özgür Özel bugün TBMM Grup Toplantısı için kürsüye çıktı.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, aynı kararla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı seçildiği seçimin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığına başvurmuştu. 

Kılıçdaroğlu'nun Özel tarafından bugün düzenlenmesi planlanan TBMM Grup Toplantısı'na da izin verilmemesi için talepte bulunacağı iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel’in grup toplantısına karşı TBMM'ye başvuracağı iddiasıKılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel’in grup toplantısına karşı TBMM'ye başvuracağı iddiasıGündem

Ancak TBMM Başkanlığı Özel'in konuşacağı grup toplantısını gündemine aldı. Özel de partisinin TBMM Grup Toplantısı'na konuşma yaptı.

Özgür Özel'den grup toplantısında sert çıkış: Karşımızda mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı varÖzgür Özel'den grup toplantısında sert çıkış: Karşımızda mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı varGündem

TBMM Başkanlığı karışmak istemiyor

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, grup toplantılarını bundan sonra bu hafta olduğu gibi her salı Özgür Özel'in sürdürmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu konuya karışmak istemediği ve bundan sonra da bu tutumunu sürdüreceği öğrenildi.

Özel'in grup toplantısı yapmasını engellemek için Kılıçdaroğlu yönetiminin önündeki tek seçenek CHP İç Tüzüğü'nü değiştirmek.

CHP İç Tüzüğü, milletvekilerinin kendi aralarında yaptığı oylama ile değiştirilebiliyor.

CHP’nin yeni sözcüsü Müslim Sarı açıkladı: İşte Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sıCHP’nin yeni sözcüsü Müslim Sarı açıkladı: İşte Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sıGündem