Kulis: CHP'de İmamoğlu'nun adaylığı kesin gibi, kampanya ön seçimle başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart'ta yapacağı ön seçim yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimler birlikte adaylık kampanyasına başlayacağı konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı ortak zirveden sonra Mansur Yavaş’ın aday olmayacağı belirtildi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının İmamoğlu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ön seçim kampanyaya dönecek

İmamoğlu’nun da hem ön seçim süreci hem de cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmaları hızlandırdığı, ön seçim adayı olarak kent gezilerine başlayacağı ve ön seçim sonuçlanmasının ardından kampanyaya başlayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmaları boyunca Ekrem İmamoğlu'nun salon buluşmalarından halk buluşmalarına pek çok çalışma yapacağını anlatan parti kurmayları, "Türkiye İttifakı" benzeri bir yapının oluşması için tüm siyasi partilerle temas kuracağını ancak taban ittifakının daha hayati olduğunu vurguladı.

'Seçilmesi halinde ilk gün kaç kararname imzalayacağı bile belli'

Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine dair çalışmalarını planlı, programlı ve profesyonelce yürüttüğünü kaydeden kurmaylar, “Ekrem Bey her şeye hazır. Seçilmesi halinde ilk gün kaç kararname imzalayacağı bile belli” değerlendirmesini yaptı.

'Mansur Yavaş, adaylık iddiasından vazgeçmedi'

Öte yandan ön seçimde aday olmayacağı kesinleşen Mansur Yavaş'ın CHP’den ayrılmayı düşünmediği ve partide oluşan birlik görüntüsüne zarar vermeyeceği belirtildi.

Yavaş'a yakın isimler Yavaş'ın adaylık iddiasından vazgeçmediğinin de altını çiziyor. Yavaş'ın süreci izleyeceği, anketlere, kamuoyunun tercihlerine göre kararını vereceği iddia ediliyor.