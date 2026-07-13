Kulis: CHP’de Kılıçdaroğlu yönetiminin 20 il başkanını daha görevden alması bekleniyor

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 20 il başkanını daha görevden alması bekleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun 20 ilde daha il başkanlarını görevden alarak kurultaya yenilenen teşkilat yapısıyla gitmesi bekleniyor.

Bugüne kadar 43 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu yönetiminin, kendisini destekleyen il başkanları dışında kalan yaklaşık 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor.

Görevden alma ve atama işlemlerinin birkaç hafta içerisinde tamamlanması ve sürecin ardından il başkanlarını Genel Merkez’e çağırması bekleniyor.