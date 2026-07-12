Kulis: CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin olağan kurultay için hedefi Nisan 2027

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında, il ziyaretleri ve olağan kurultay hazırlıklarının ele alındığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ile milletvekillerine il gezilerine başlama talimatı verirken, olağan kurultay sürecinin eylül ayının ikinci haftasında başlatılması ve büyük kurultayın 2027 yılı Nisan ayı ortası ya da sonunda yapılması yönünde hazırlık yürütülüyor.

Nefes gazetesindeki kulis haberine göre, MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni il başkanlarının atandığı kentler olmak üzere çeşitli illeri ziyaret edecek.

Haberde, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay hazırlıklarını sürdürdüğü, bu kapsamda görevlendirilen komisyonun ikinci toplantısını yaptığı belirtildi.

Hazırlanan taslak takvime göre kurultay sürecinin eylül ayının ikinci haftasında başlaması, büyük kurultayın ise 2027 yılı nisan ayı ortası veya sonunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan CHP Genel Merkez kaynaklarının, önümüzdeki günlerde de yeni görevden almalar ve il başkanı atamalarının gündeme gelebileceğini söylediği iddia edildi. Kaynaklar, görevden almaların gerekçesi olarak bazı il başkanlarının Özgür Özel'e verdikleri desteği gösterdi.