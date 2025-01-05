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Kulis: DEM Parti heyetinden Demirtaş atağı! Yeni adres belli oldu

Türkiye siyasetinde DEM Parti ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin ardından önemli gelişmeler yaşanırken, DEM Parti heyetinin tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Kulis: DEM Parti heyetinden Demirtaş atağı! Yeni adres belli oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "Silah bırak" çağrısının ardından Türkiye'de önemli bir siyasi süreç başladı. Bu gelişmenin ardından DEM Parti heyeti, geçtiğimiz hafta Öcalan ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından siyasette gergin anlar yaşanırken, DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile de bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken, diğer siyasi partilerle de benzer konularda görüşmelerin yapılacağı ifade edildi.

"Selahattin Demirtaş ile de bir görüşme yapacaklar"

Gazeteci Hilal Köylü, Halk TV'de dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaşarak, DEM Parti heyetinin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yapmayı planladığını belirtti. Diğer taraftan Köylü, DEM Parti heyetinin terör örgütü lideri Öcalan’la bir sonraki görüşmesinin de 10 Ocak’ta yapılmasının beklendiğini söyledi.

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