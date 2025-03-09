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Kulis: DEM Parti’nin iktidardan 3 beklentisi var

"İmralı sürecinin" iktidar açısından da bir samimiyet testi olacağını söyleyen DEM Partililer iktidarın ilk etapta üç adım atması gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi
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Kulis: DEM Parti’nin iktidardan 3 beklentisi var
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'deki çağrısıyla başlayan "İmralı sürecinde" terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan beklenen “Silah bırakma” çağrısını yaptı. PKK de bu çağrıya uyacağını açıkladı.

Taraflar silah bırakma sürecinin “şartsız” gerçekleşeceğini söylerken, DEM Parti’den “Şart yok ama gereklilikler var” açıklamaları geldi.

Sürecin iktidar açısından da bir samimiyet testi olacağını söyleyen partililer iktidarın ilk etapta üç adım atması gerektiğini söylüyor.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre birincisi cezaevlerindeki hasta mahkumların tahliye edilmesi. İkincisi cezaevlerindeki gözlem kurullarının olumsuz görüşleri nedeniyle tahliye edilmeyen mahkumların önündeki bu engelin kaldırılması. Ve üçüncüsü 10 siyasi partinin Meclis Başkanlığı'na sunduğu belediyelere kayyım atama imkanı veren düzenlemenin kaldırılması.

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