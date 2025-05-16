Kulis: DEVA Partisi’nden istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katılacak
DEVA Partisi’nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağı iddia edildi.
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Kulislerde bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağı konuşuluyor.
2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan’da DEVA’dan istifa etmişti.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ösen’e CHP rozetini Salı günü Genel Başkan Özgür Özel takacak.
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