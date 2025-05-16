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Kulis: DEVA Partisi’nden istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katılacak

DEVA Partisi’nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Kulis: DEVA Partisi’nden istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katılacak
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Kulislerde bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağı konuşuluyor.

2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan’da DEVA’dan istifa etmişti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ösen’e CHP rozetini Salı günü Genel Başkan Özgür Özel takacak.

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