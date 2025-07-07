Kulis: Erdoğan toplantıda 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' demiş

Zaman zaman gündeme gelen Kabine değişikliği için sona gelindiği iddia edildi. Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, kulislerdeki Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili şunları yazdı:

"Aylardan beri konuşulan kabine değişikliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son Bakanlar Kurulu toplantısında söylediği iddia edilen bir sözlerle yeniden canlandı. Erdoğan’ın son toplantıda, ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ dediği, kulislere bomba gibi düştü. Erdoğan’ın kimlere veda ettiği şimdi tüm AK Partililerin merakı.

Bakan değişikliğinin yaklaştığına ilişkin ilk net mesaj

AK Parti kulislerinde tam bir dalgalanma yaşandı. Aylardan beri konuşulan ve ne zaman yapılacağına ilişkin umutların yitirildiği bakan değişikliğinin yaklaştığına ilişkin ilk net mesajın bu olduğu iddia ediliyor. Beklentiler, sadece bazı bakanların değişmesi değil, bakan yardımcıları ve bürokraside de yeni atamaların yapılması yönünde.

Merak edilen; bu değişikliğin 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılacak parti toplantısından önce mi sonra mı olacağı… Çünkü bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısı Kızılcahamam kampından sonra görünüyor.

Hangi bakanlar değişecek?

Doğal olarak ‘kimler gidebilir’ sohbetleri de kızıştı. Yine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın isimleri geçiyor. Bu bakanlar arasında iki ismin görevde kalmayı istemediği de iddialar arasında. Turizm ve Ticaret bakanlarının gönülsüz olduğu anlatılıyor.

Bu listeye bir iki bakan daha ekleyenler de var. ‘4 bakanla sınırla kalacak’ diyen de.

İlginç anket

Bakanların başarı ve başarısızlıkları, parti yönetimi ve tabanla kurduğu ilişkiler de çok sorgulanıyor. Milletvekilleri için tek önemli ölçü, ‘ulaşılabilirlik ve seçim bölgelerindeki taleplerin yerine getirilmesi’.

Bir başka iddiaya göre, parti dışında yaptırılan bir ankette bakanların başarıları sorulmuş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın birinci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ikinci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın üçüncü çıktığı anlatılıyor.

Ankette çok ilginç bir durum var. “Hakan Fidan başarılı” diyenler yüzde 30. Bu da yüksek sayılmaz ama Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının yüzdeleri kaç dersiniz? Adalet Bakanı yüzde 4, İçişleri Bakanı yüzde 3 ile ilk üçe giriyor. Yani bir başarı listesi mi başarısızlık listesi mi belli değil. Vatandaş ya bakanları tanımıyor ya da başarısız buluyor."