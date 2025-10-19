  1. Ekonomim
  3. Kulis: Erdoğan, zorunlu eğitimi kısaltan düzenleme için “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdi
Millî Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitimi kısaltmayı değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gündemdeki 2+2 modeline ilişkin “üzerine çalışın” talimatı verdiği iddia edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda ortaöğretim süresine yönelik değişiklik hazırlığı yapılıyor. 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masadaki seçenekler arasında bulunan 2+2 modeliyle ilgili “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdiği ileri sürüldü.

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeli için bir rapor hazırlayarak kabinede sunum yaptı. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay imzalı habere göre bakanlığın kabinede önerdiği model 2+2 oldu.

Bu modele göre öğrenciler, ilk iki yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecek. Ancak kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” dediği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor.

