Kulis: Hangi belediye başkanları AK Parti'ye katılacak? İşte isimleri...

14 Ağustos 2001’de yola çıkan AK Parti, 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kulislerde AK Parti'ye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte katılımlar olacağı konuşuluyor.

Erdoğan’ın katılacağı Ankara’daki törende partiye katılımlar yaşanacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP’den Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İYİ Parti’den Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ile Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ve Kastamonu Bozkurt’tan bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Muammer Yanak, AK Parti’ye katılacak.

